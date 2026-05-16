Москва16 мая Вести.Новое направление обучения "Музыкальный инжиниринг" в детских музыкальный школах – первый шаг для будущих IT-разработчиков, которые после получения профессионального образования смогут создавать отечественный софт для записи и редактирования музыки. Об этом ИС "Вести" рассказал директор МССМШ им. Гнесиных Михаил Хохлов.

С 1 сентября 2026 года в Детской музыкальной школе при МССМШ имени Гнесиных начнется обучение по направлению "Музыкальный инжиниринг".

По мнению директора школы Гнесиных, новые знания помогут выпускникам с музыкальным образованием не остаться без профессии.

Порядка только 7-8 процентов из общего числа выпускников детских музыкальных школ поступают дальше и продолжают обучаться профессиональной музыке. Получается, что почти больше 90% ребят, которые имеют музыкальное образование, в общем, становятся просто квалифицированными слушателями. Частично эти ребята могли бы свои знания, которые они получили за государственный счет, могли бы использовать как раз вот в этой области в том числе пояснил он

Тем временем, в интервью ИС "Вести" член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, ректор Российского православного университета (РПУ) Александр Щипков высказал мнение, что для сохранения культурного наследия России и обеспечения его доступности для будущих поколений назрела необходимость национализации произведений искусства, которые были созданы для народа и, по своей сути, принадлежат всем россиянам.