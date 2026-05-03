Москва3 мая Вести.Для сохранения культурного наследия России и обеспечения его доступности для будущих поколений назрела необходимость национализации произведений искусства, которые были созданы для народа и, по своей сути, принадлежат всем россиянам. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, ректор Российского православного университета (РПУ) Александр Щипков.

По его мнению, эта мера позволит предотвратить возможные ограничения со стороны наследников авторов, основанные на авторском праве. Эта мысль возникла у Шипкова еще несколько лет назад.

Я ее поднимал еще 9 лет назад: может быть, есть смысл провести национализацию цивилизационно значимых для России произведений искусства, которые были написаны до 91 года, потому что в тот период все работали по госзаказу напомнил Щипков

Он полагает, что несправедливо, когда наследники, не имея отношения к творчеству своих предков, ограничивают доступ населению целой страны к их произведениям. Причины такого поведения, по его мнению, кроются не только в желании извлечь максимальную финансовую выгоду из имени знаменитых родственников, но и также причины заключаются в текущих политических событиях.

Я думаю, что и Исаковский, и Твардовский, и Володин, и другие наши замечательные авторы в гробу бы перевернулись, если бы узнали, что их произведения, которые они писали для русского народа, запрещают потомки и не дают русскому народу их читать, слушать и наслаждаться ими и воспитываться на них, что очень важно. Поэтому одно из решений, которое предлагаю я - провести национализацию аккуратно, вдумчиво. Над этим нужно хорошо поработать, но не бояться самого понятия того, что мы национализируем произведения искусства, которые по факту писались для русского народа и принадлежат всем россиянам считает Щипков

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым будет создан единый портал, содержащий данные объектов культурного наследия.