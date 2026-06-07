Москва7 июн Вести.Пианист Денис Мацуев в интервью ИС "Вести" сравнил слушателей классической музыки в США, Европе и России. По его словам, в Соединенных Штатах и в Европе в залах в основном сидят "седые головы".

90%, которых я тоже очень люблю, уважаю, но все директора залов и оркестров, фестивалей беспокоятся, что будет через 10-20 лет. Но если вы зайдете в наши залы … половина зала – молодые лица. Да, их нужно воспитывать …Начиная с семьи. Какую музыку слушают в семье, какую музыку слушала мама, когда была беременна, какая музыка звучит в машине. Ребенок, который пришел в общеобразовательную школу, наравне с цифрой и буквой должен познакомиться с нотой, вне зависимости от того, будет он музыкантом или нет