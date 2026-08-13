Москва13 авг Вести.Представители поколения Z (зумеры) переживают эмоциональные потрясения тяжелее, чем люди старшего возраста. Это происходит из-за отсутствия навыков преодоления кризисов, постоянного информационного шума и высоких требований, навязанных обществом, заявил в интервью информационной службе "Вести" клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский.

Психолог отметил, что зумеры гораздо хуже справляются с эмоциональными потрясениями из-за отсутствия опыта выхода из кризисных ситуаций, которым обладают представители старшего поколения.

Сейчас эмоционально тяжелый фон. И у зумеров не было навыка справляться с какими-то кризисными ситуациями. Они переживают его гораздо тяжелее, чем люди более старшего поколения, которые там чего только не пережили. А вот это поколение, которое выросло с мобильником в руках, оно получает слишком много информации, соответственно, черпает кортизол полной ложкой. И отсюда, естественно, нежелание делать то, что не представляет, ну, относительно не представляет ценности рассказал Самбурский

Эксперт подчеркнул, что современные требования, навязанные обществом, создают у зумеров иллюзию недосягаемого уровня жизни, что сильно давит на них.

Сейчас на поколение давят со всех сторон. Не только бабушки, дедушки, но и соцсети. То есть, с одной стороны, предъявляются очень высокие требования, и тебе от них некуда деваться. В интернете посмотрите, какая красота у всех в соцсетях. Восемь раз в год на Мальдивы ездят. А ты не можешь это сделать. И получается, смотришь на свидание, вот этот бедный несчастный зумер смотрит и думает: 'Господи, а во сколько же обойдется это свидание-то мне? А на выходе-то что будет?" ... Чаще всего дефицит сейчас вовсе не деньги. Главный дефицит – это психический ресурс. Потому что эти бедные несчастные зумеры, мне их так жалко, потому что они живут с мобильником реально в руках. Это чудовищный информационный шум. У них нет ресурсов на восстановление. То есть они постепенно эмоционально истощаются сказал Самбурский

Ранее психолог, писатель, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская связала тенденцию зумеров массово скупать ретро-вещи и гаджеты времен 1990-х и 2000-х с переизбытком информации и снижением концентрации внимания. По словам врача, ретро-гаджеты создают уникальный психологический эффект для современного поколения.

Зумеры (поколение Z) — это люди, родившиеся с 1997 по2012 годы.