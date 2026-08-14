Больше, чем просто нежность: почему объятия дают ребенку чувство безопасности Обретение безопасности: как объятия делают детей спокойнее и увереннее

Москва14 авг Вести.Сила родительских объятий огромна – она помогает ребенку по-настоящему почувствовать себя в безопасности. Об этом ИС "Вести" рассказала психолог семейного центра "Ориентир" департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Анна Гращенкова.

Современные родители все чаще подменяют реальную жизнь виртуальной, пытаясь восполнить дефицит живого общения в социальных сетях, в то время как их дети становятся заложниками феномена "одиночества вдвоем": находясь в одной комнате с родителями, они остаются эмоционально изолированными. Хотя обычное объятие, по словам экспертов, способно дать ребенку гораздо больше тепла и чувства безопасности, чем даже слова.

Здесь очень важна вовлеченность родителя к ребенку. То есть не формальное присутствие, когда к вам подбежал ребенок, и он говорит: "Смотри, какого жука я нашел!", а родитель: "Да, молодец, хорошо" и дальше продолжает скроллить ленту. А другой посмотрит, прикоснется, какую-то живую беседу начинает инициировать. Вот здесь уже дети чувствуют свою безопасность рассказала Гращенкова

Социолог, доцент кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Полосина уверена, что тактильные импульсы, возникающие при объятиях, передаются в мозг ребенка, формируя у него базовое чувство защищенности и эмоционального принятия.

На коже, как на органе, который является таким же органом как зрение и слух, расположены волокна, которые доставляют данный импульс и в мозг к ребенку, когда он чувствует себя в безопасности. И ребенок начинает чувствовать вот именно ту ситуацию безопасности, что меня поддерживают, меня принимают, когда обнимают рассказала Полосина

Физиологи утверждают, что объятия — это не просто эмоциональный жест, а биологический механизм. Всего 20 секунд тактильного контакта запускают выработку окситоцина, известного как "гормон привязанности". Параллельно с этим в организме подавляется синтез кортизола — гормона, отвечающего за уровень стресса

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