Психолог Гайнулина: отца в воспитании может заменить дедушка, дядя или тренер

Психолог рассказала, как ребенку без отца выстроить отношения с ровесниками Психолог Гайнулина: отца в воспитании может заменить дедушка, дядя или тренер

Москва27 июл Вести.Заменить отца в воспитании ребенка и помочь ему выстроить правильные отношения с ровесниками могут близкие родственники или другие авторитеты. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказала семейный психолог Оксана Гайнулина.

По ее словам, многие мамы боятся, что отсутствие папы не позволит ребенку научиться защищать себя, отстаивая личные границы.

Конечно, фигура отца может стать важным примером уверенного поведения, но заменить этот опыт способны и другие надежные взрослые: дедушка, дядя, тренер, педагог отметила психолог

Также Гайнулина подчеркнула, что детям важно наблюдать уважительное общение в семье, чтобы спокойно отстаивать свои интересы, не прибегая к агрессии.

Ребенок копирует не наши слова, а наше поведение заявила специалист

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что для родителей дошкольников будет подготовлена методички по воспитанию детей.