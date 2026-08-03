Психолог объяснила, чего не хватает пожилым родителям в общении с детьми онлайн Психолог рассказала, почему нельзя сводить общение с родителями к видеосвязи

Москва3 авг Вести.Общение по видеосвязи и денежные переводы не могут заменить пожилым родителям живого общения с детьми, а длительное ожидание встречи отрицательно сказывается на здоровье старшего поколения. Об этом рассказала ИС "Вести" кандидат психологических наук, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Минаева.

Психолог объяснила, чем для пожилых людей встречи в реальной жизни отличаются от разговоров по видеосвязи.

Для пожилых людей все-таки специфика есть. И если молодежь, молодые люди привыкли к онлайн-общению, для них это уже как бы норма жизни, то для пожилых людей все эти новые технологии - конечно, не все принимают эти технологии. И самое главное, чего они лишают, на мой взгляд, - это тактильного контакта. Это тактильность, это возможность взять за руку, обнять, например, просто быть рядом, слышать дыхание человека. Для пожилых людей это очень важно. Это намного важнее, конечно, чем для молодых. Для молодых это тоже важно, для пожилых особенно важно. Поэтому отсутствие тактильного контакта, конечно, обедняет вот эту онлайн-связь рассказала Минаева

Она также отметила снижение авторитета родителей у детей в последнее время.

Сейчас авторитетом становится для молодых людей чаще, наверное, интернет, какие-то там блогеры, ChatGPT и так далее - к большому сожалению. И в связи с этой интернет-информацией авторитет родителей, их советы, мнение и так далее, как мне кажется, стали не то чтобы менее актуальны - на них молодежь меньше обращает внимания. То есть авторитеты сместились, к большому сожалению. Наверное, это основное сказала психолог

Минаева также прокомментировала ситуации, когда родители сами убеждают детей, что им ничего не нужно, снимая с них чувство вины за отсутствие внимания к старшему поколению.

Конечно, родители, любящие родители, они все понимают, что дети заняты, сейчас такой высокий ритм жизни, особенно в больших городах и так далее. И, конечно, они это говорят. Но на самом деле мы же понимаем, что за этими словами скрывается то самое одиночество. И даже если родитель убеждает, что не надо приезжать, не надо ничего покупать - на мой взгляд, все равно иногда заскочить, хотя бы попить чайку, просто побыть, обнять и так далее. Ведь мы часто забываем о том, что в любой момент человека может не стать - в любой момент, особенно зрелого. И потом уже может быть поздно. И я знаю людей, которые потом сожалеют, что они так мало внимания уделяли своим пожилым родителям рассказала Минаева

По ее словам, длительное ожидание визита детей отрицательно влияет на здоровье старшего поколения, и психологическое чувство одиночества напрямую влияет на физическое состояние.

Это режим вечного ожидания. Молодые люди часто не задумываются - ну, подумаешь, подождет день-два, неделю и так далее. А режим вечного ожидания - это неопределенность, а неопределенность — это стресс, а стресс — это повышение артериального давления. Ну и так далее, и в организме - психосоматика, сейчас много на эту тему говорят и пишут, ее никто не отменял. Поэтому, конечно, это влияет - и влияет разрушительно и негативно, конечно же подчеркнула психолог

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