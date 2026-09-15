Мурашко заявил, что ожирение и алкоголь увеличивают риск онкозаболеваний Мурашко: алкоголь и ожирение увеличивают риск онкозаболеваний

Москва15 сен Вести.Алкоголь увеличивает риск онкозаболевания на 3-5%, а ожирение – на 30%. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, эти факторы риска онкозаболеваний являются управляемыми.

По данным экспертов, тот же алкоголь составляет порядка 3-5% в доле риска возникновения онкологических заболеваний. Ожирение может достигать в структуре возникновение онкологических заболеваний до 30% сказал Мурашко

Министр подчеркнул, что в России есть комплексные программы по снижению алкоголизации населения и профилактики ожирения. В то же время профилактика и ранняя диагностика - это два ключевых столпа, на чем сегодня строится эта концепция по снижению смертности и заболеваемости, заключил Мурашко.

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