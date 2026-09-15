Мурашко: риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти Мурашко заявил, что риск онкологических заболеваний будет расти

Москва15 сен Вести.В России ввиду увеличения продолжительности жизни будет расти и риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на полях Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

Мы видим, что сегодня, по оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет, в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти сказал Мурашко, слова которого передает ТАСС

По его словам, за 20-30 лет охват может составить 20-30% населения.

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