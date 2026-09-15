Москва15 сенВести.В России ввиду увеличения продолжительности жизни будет расти и риск возникновения онкологических заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на полях Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
Мы видим, что сегодня, по оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет, в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет растисказал Мурашко, слова которого передает ТАСС
По его словам, за 20-30 лет охват может составить 20-30% населения.
Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн перечислил основные факторы, которые чаще всего влияют на заболевание раком