Мурашко заявил о четырехкратном превышении нормы потребления сахара в России Мурашко: потребление сахара в РФ в 4 раза превышает рекомендуемые нормы

Москва16 сен Вести.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе лекции "Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие" на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге сообщил о критическом превышении потребления сахара в стране.

Фактически сегодня объемы потребления сахара в нашей стране в четыре раза превышают рекомендуемые нормы, в четыре раза приводит слова Мурашко

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом "Следуй за мечтой". Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира: 5 тысяч из России и 5 тысяч из зарубежных государств.