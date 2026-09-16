Захарова отметила ажиотаж вокруг шапок-ушанок на фестивале молодежи Захарова: шапки-ушанки цвета триколора бешено популярны на фестивале молодежи

Москва16 сен Вести.Шапки-ушанки в цветах российского флага стали одним из самых популярных сувениров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По его словам, гости фестиваля выстроились в очереди за разноцветными шапками-ушанками, в том числе цвета российского триколора.

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Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом "Следуй за мечтой". Ожидается, что его посетят 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны – по 5 тысяч из России и из-за рубежа, а также тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет.