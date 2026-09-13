В Екатеринбурге прошла церемония открытия Международного фестиваля молодежи Церемония открытия Международного фестиваля молодежи прошла в Екатеринбурге

Москва13 сен Вести.В Екатеринбурге открылся Международный фестиваль молодежи. В воскресенье прошла торжественная церемония открытия, сообщает ТАСС.

Мероприятие состоялось на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Оно стартовало с гимна Российской Федерации.

Согласно предварительным оценкам, МФМ намерены посетить порядка 10 000 молодых человек из 191 страны. Уточняется, что порядка 5 000 будет представлять РФ, еще 5 000 будут иностранными гостями.

Целью Международного фестиваля молодежи заявлен обмен опытом и поиск ответов на глобальные вызовы.