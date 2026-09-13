Детская программа "Следуй за мечтой" открылась на МФМ На фестивале молодежи в Екатеринбурге открылась детская программа

Москва13 сен Вести.На Международном фестивале молодежи —в Екатеринбурге стартовала программа для подростков "Следуй за мечтой", сообщает ФедералПресс.

В программе участвуют тысяча ребят в возрасте от 14 до 17 лет — они приехали из 99 стран. При этом на участие претендовали почти 16,5 тысячи подростков.

Юные гости будут придумывать совместные международные проекты, изучать традиции и культуру России, а также общаться со сверстниками из разных уголков планеты. Кроме того, они смогут присоединиться к основной программе фестиваля — она насчитывает свыше 250 мероприятий, подготовленных 120 партнерами.

По словам председателя правления "Движения Первых", Героя России Артура Орлова, главная цель программы — сплотить ребят из разных стран, чтобы вместе развивать общие инициативы.

Наша основная задача – объединить детей разных стран для разработки и развития совместных инициатив. Мы создаем пространство дружбы, чтобы весь мир видел открытость России, ее гостеприимство, готовность развивать разнообразное сотрудничество сказал Артур Орлов

Ранее сообщалось, что на фестивале молодежи приготовили пятиметровую кулебяку.