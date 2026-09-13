Москва13 сенВести.На Международном фестивале молодежи —в Екатеринбурге стартовала программа для подростков "Следуй за мечтой", сообщает ФедералПресс.
В программе участвуют тысяча ребят в возрасте от 14 до 17 лет — они приехали из 99 стран. При этом на участие претендовали почти 16,5 тысячи подростков.
Юные гости будут придумывать совместные международные проекты, изучать традиции и культуру России, а также общаться со сверстниками из разных уголков планеты. Кроме того, они смогут присоединиться к основной программе фестиваля — она насчитывает свыше 250 мероприятий, подготовленных 120 партнерами.
По словам председателя правления "Движения Первых", Героя России Артура Орлова, главная цель программы — сплотить ребят из разных стран, чтобы вместе развивать общие инициативы.
Наша основная задача – объединить детей разных стран для разработки и развития совместных инициатив. Мы создаем пространство дружбы, чтобы весь мир видел открытость России, ее гостеприимство, готовность развивать разнообразное сотрудничествосказал Артур Орлов
Ранее сообщалось, что на фестивале молодежи приготовили пятиметровую кулебяку.