"Следуй за мечтой" - девиз МФМ-2026 в Екатеринбурге от VK VK создаст цифровое пространство на Международном фестивале молодежи

Москва9 сен Вести.Интерактивная технологическая среда "Пространство мечты" от VK разместится на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге (МФМ-2026). Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Всем гостям будут доступны образовательные и спортивные мероприятия, а также молодежная медиастудия, где можно увидеть, как создаются подкасты со звездами.

Каждый участник сможет ближе познакомиться с российскими цифровыми сервисами, получить собственного виртуального фирменного персонажа (маскота), отправить послание своим друзьям и другим гостям через чат-бот и попробовать развлечения.

Международный фестиваль молодежи задуман как открытое пространство для живого общения и обмена идеями между молодежью из разных стран. С помощью сервисов участникам будет проще находить единомышленников, объединяться в группы по интересам и поддерживать связь в дни фестиваля и после его завершения подчеркнул директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров

В спортивной зоне разместятся пять интерактивных станций и баскетбольный корт 3×3.

Спортсмены и блогеры проведут здесь турниры, мастер-классы, встречи и автограф-сессии.

Образовательная программа VK затронет новые медиа и актуальные способы коммуникации. На лекциях расскажут о написании текстов, монетизации контента, ведении блогов и принципах работы рекомендательных систем.

С 13 сентября в этом пространстве заработает молодежная студия "ВЗУМЕ". Спикерами станут представители науки, образования, культуры, бизнеса, блогеры и комики, которые обсудят карьеру, творчество, социальные проекты и личностное развитие.

Имя хедлайнера концерта на главной сцене фестиваля пока остается нераскрытым. В пресс-службе VK уточнили, что это артист, чьи композиции регулярно попадают в число главных хитов страны.

МФМ-2026 пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".