Москва9 сенВести.Интерактивная технологическая среда "Пространство мечты" от VK разместится на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге (МФМ-2026). Об этом сообщили в пресс-службе VK.
Всем гостям будут доступны образовательные и спортивные мероприятия, а также молодежная медиастудия, где можно увидеть, как создаются подкасты со звездами.
Каждый участник сможет ближе познакомиться с российскими цифровыми сервисами, получить собственного виртуального фирменного персонажа (маскота), отправить послание своим друзьям и другим гостям через чат-бот и попробовать развлечения.
Международный фестиваль молодежи задуман как открытое пространство для живого общения и обмена идеями между молодежью из разных стран. С помощью сервисов участникам будет проще находить единомышленников, объединяться в группы по интересам и поддерживать связь в дни фестиваля и после его завершенияподчеркнул директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров
В спортивной зоне разместятся пять интерактивных станций и баскетбольный корт 3×3.
Спортсмены и блогеры проведут здесь турниры, мастер-классы, встречи и автограф-сессии.
Образовательная программа VK затронет новые медиа и актуальные способы коммуникации. На лекциях расскажут о написании текстов, монетизации контента, ведении блогов и принципах работы рекомендательных систем.
С 13 сентября в этом пространстве заработает молодежная студия "ВЗУМЕ". Спикерами станут представители науки, образования, культуры, бизнеса, блогеры и комики, которые обсудят карьеру, творчество, социальные проекты и личностное развитие.
Имя хедлайнера концерта на главной сцене фестиваля пока остается нераскрытым. В пресс-службе VK уточнили, что это артист, чьи композиции регулярно попадают в число главных хитов страны.
МФМ-2026 пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой".