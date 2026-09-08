Гуров: на фестиваль молодежи иностранцы подали больше заявок, чем россияне

Интерес иностранцев к РФ отразился на статистике заявок на фестиваль молодежи Гуров: на фестиваль молодежи иностранцы подали больше заявок, чем россияне

Москва8 сен Вести.В Екатеринбурге 11 сентября откроется Международный фестиваль молодежи. Примечательно, что в нынешнем году запросов от иностранных участников поступило больше, чем от россиян. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

По его словам, подобные цифры говорят о том, что иностранная аудитория проявляет интерес к РФ.

У нас беспрецедентное количество заявок. Уникально в том, что, наверное, такая особенность в этом году: у нас заявок от иностранцев на 30 тыс. больше, чем заявок от российских участников. Это как раз говорит о том, что Россией интересуются, хотят приехать сказал Гуров



В РФ едут специалисты, работающие в самых разных сферах - креативных индустрий, творчества, госуправления, науки и образования, спорта, медицины, цифровизации и IT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в сентябре 2026 года в Екатеринбурге.