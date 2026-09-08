Паслер заявил о готовности к Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге Паслер: Екатеринбург готов к Международному фестивалю молодежи

Москва8 сен Вести.Екатеринбург готов для встречи гостей Международного фестиваля молодежи, который пройдет в столице Урала с 11 по 17 сентября. Об этом заявил в ходе пресс-конференции губернатор Денис Паслер.

Инфраструктура вся готова, та, за которую мы отвечаем - мы ее уже дирекции [фестиваля] передали. Ну и все остальные организационные вопросы, связанные с регионом, конечно же, мы продолжаем сопровождать, взаимодействовать с коллегами передает ИС "Вести" слова главы региона

Указ о проведении Международного фестиваля молодежи подписал президент России Владимир Путин. Масштабное событие под девизом "Следуй за мечтой" объединит около 10 тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира.

Как ранее отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, иностранная аудитория проявляет высокий интерес к России.