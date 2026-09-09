Бабагануш, цзяоцзы и команмелна: чем будут кормить участников МФМ-2026 Для участников МФМ-2026 в Екатеринбурге приготовят 20 тыс. дегустационных порций

Москва9 сен Вести.В рамках Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, состоится гастрофестиваль "Вкус народов мира". Для участников приготовят 20 тысяч бесплатных дегустационных порций, рассказали организаторы МФМ-2026.

Еда – это универсальный невербальный язык общения, благодаря которому каждый народ может рассказать и о том, что его объединяет с другими народами, и о том, что делает его уникальным. Подобно музыке, национальная кухня – это большое искусство, в котором гениальная простота, честность и любовь проникают в сердца миллионов людей отмечают организаторы

Участники фестиваля смогут попробовать сирийский фалафель и бабагануш, уральские шаньги и марийские блины команмелна, горно-алтайские теерпеки и белорусские драники, а также сугудай из ленского омуля, китайские цзяоцзы, сибирские пельмени и многое другое. Кулинарные мастер-классы и представления будут проводиться на площадке ежедневно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Масштабное событие под девизом "Следуй за мечтой" объединит десятки тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".