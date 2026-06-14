Посол Грызлов представил блины с икрой и пирожки с лососем на фестивале в Минске

Камчатский краб и блин с икрой: Грызлов представил в Минске шедевры кухни России Посол Грызлов представил блины с икрой и пирожки с лососем на фестивале в Минске

Москва14 июн Вести.Российские дипломаты, в том числе посол в Белоруссии Борис Грызлов, представили на гастрономическом фестивале в Минске угощения с Дальнего Востока, в том числе фаршированного осетра, камчатского краба и блины с икрой, сообщает МИД РФ.

В Минске состоялся гастрономический фестиваль "Дипломатия вкуса", в котором поучаствовали дипломаты из 17 стран. Лучшие угощения народов России представил посол Грызлов.

Российский стол в этом году базировался на рыбных блюдах, отражающих необъятные водные просторы России.

На совместном стенде посольства РФ и постпредства России при СНГ… можно было отведать фаршированного осетра, камчатского краба, блины с дальневосточной икрой и красной рыбой, фаршированную морскую форель, пирожки с лососем отмечается в сообщении

По данным дипломатов, ингредиенты для блюд специально завезли с Дальнего Востока, а угощения приготовил повар посольства Сергей Ерохин.

В 2025 году в России разработали национальную гастрономическую карту.