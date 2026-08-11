Уиткоффу и Кушнеру могут предложить окрошку, когда те прилетят в Москву

Коротченко предположил, чем накормят Уиткоффа и Кушнера в Москве Уиткоффу и Кушнеру могут предложить окрошку, когда те прилетят в Москву

Москва11 авг Вести.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, чем будут кормить спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя главы США Джареда Кушнера в следующий их визит в Москву.

Его слова приводит ИС "Вести".

Даже если Уиткофф и Кушнер доедут до Москвы, нам все-таки нужна содержательная часть переговоров. Понятно, здесь их встретим. В прошлый раз кормили посикунчиками, сейчас, наверное, предложим им окрошку – либо на кефире, либо на русском квасе. Ну, гостеприимно Москва всегда встречает эмиссаров Трампа заявил Коротченко

В предыдущий визит Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами в Кремле пообедали в ресторане рядом с Красной площадью, потратив около 25 тысяч рублей. В меню были посикунчики (мясные пирожки маленького размера – блюдо русской кухни) с крабом, филе оленя и перепелка с гречкой. Также политики попробовали салаты "Столичный", "Мимоза", "Рассолье", пельмени с грибами, кулебяку из трех видов рыб и палтус на пару.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе.