На приеме в Китае в честь визита Путина подали утку по-пекински

Москва20 мая Вести.Посетителям торжественного приема в Китае в честь визита президента России Владимира Путина были предложены блюда европейской и азиатской кухни.

Первыми угощениями стали холодные закуски. После этого гостям предложили бульон с креветками, утку по-пекински, говядину в соусе из бобов, вяленый окорок "Циньхуа" с овощами, а также филе групера с маракуйей и лапшу по-фунчжоуски.

В качестве десерта к чаю или кофе гости смогут выбрать из тыквенной слойки, шоколадного брауни, фруктов и мороженого.

Также посетителей будут угощать сухим красным вином Каберне Совиньон "Greatwall" 2009 года китайской провинции Хэбэй и белым Шардоне "Changyu" 2016 года (Пекин).

Кроме того, на приеме выступает Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Среди прочего музыканты исполняют "Мелодию Пекинской оперы", "Половецкие пляски", "Танец тростниковых флейт", "Танец маленьких лебедей" и другие произведения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в формате чаепития.