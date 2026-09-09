Более 200 иностранных СМИ и блогеров приедут на фестиваль молодежи На Международный фестиваль молодежи приедут свыше 200 иностранных СМИ и блогеров

Москва9 сен Вести.На Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге приедут более 200 иностранных СМИ и блогеров. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора по внешним коммуникация АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи" Вахтанг Хикландзе.

Он уточнил, что на фестиваль хотели попасть несколько тысяч представителей СМИ и блогеров.

У нас в этом году более 200 иностранных СМИ и блогеров приезжают на площадки, и когда они увидели впервые программу фестиваля, они записываются и говорят: "мы хотим делать контент о той еде, которая есть в России" сказал Хикландзе

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Масштабное событие под девизом "Следуй за мечтой" объединит десятки тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира.