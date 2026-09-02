Гендиректор общества "Знание" - о мероприятиях для молодежи перед выборами

В российском обществе "Знание" рассказали, как готовят молодежь к выборам Гендиректор общества "Знание" - о мероприятиях для молодежи перед выборами

Москва2 сен Вести.Российское общество "Знание" проводит целый комплекс мероприятий, направленных на просвещение молодежи в избирательном праве. Об этом генеральный директор общества Максим Древаль рассказал ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мы уже не первый год вместе с ЦИК проводим целую массу мероприятий, направленных на то, чтобы рассказать всем жителям и в особенности молодежи, как устроена избирательная система - про избирательное право, про технологии, про общественный контроль. Мы сравниваем с прошлым, как менялась система, и с мировым опытом рассказал Максим Древаль

Он отметил, что скоро в Екатеринбурге пройдет фестиваль молодежи. Там запланирован ряд мероприятий, в которых примет участие председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы в Государственную думу РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября.