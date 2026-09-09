Москва9 сен Вести.В Екатеринбург съезжаются первые участники Международного фестиваля молодежи, в город прибыли молодые люди из Австралии и Черногории. Об этом сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров, передает ТАСС.

С 11 по 17 сентября Екатеринбург становится столицей молодежи мира и уже принимает первых участников, уже к нам заехали ребята из Австралии и Черногории. Мы ждем всех остальных в ближайшие три дня приводит агентство слова Гурова

Он отметил, что в столицу Урала съедутся молодые люди со всего мира, которые являются лучшими специалистами в своеих отраслях, например, ученые, представители сельского хозяйства, аграрного сектора или транспорта.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Масштабное событие под девизом "Следуй за мечтой" объединит десятки тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира.

Указ о проведении МФМ подписал президент России Владимир Путин.