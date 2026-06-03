Молодежный центр с участием РФ открыли в Белграде по инициативе местных жителей Международный молодежный центр с российским участием открыли в Сербии

Москва3 июн Вести.Инициатива по формированию и открытию Международного молодежного центра в Белграде принадлежала местному сообществу. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи" (ДВФМ) Дмитрий Иванов.

По его словам, в новом центре ребята могут заниматься совместными проектами в абсолютно разных отраслях: культура, спорт, наука и другие.

Инициатива по формированию и по открытию центра принадлежала сербской молодежи. И, конечно, мы очень рады, что нам получилось реализовать эту инициативу. Мы в декабре были в командировке в Сербии, у нас проводился международный молодежный футбольный турнир. И ребята в рамках встречи неформальной озвучили, что им было бы приятно, чтобы Россия помогла открыть современное многофункциональное пространство для молодежи сербской, где ребята могли бы и работать над совместными проектами рассказал Иванов

Как добавил председатель некоммерческой организации "Рагуза" Владан Грбович, основная цель при создании нового Международного молодежного центра была сформировать место для молодых и талантливых людей, где они смогут ближе общаться с коллегами из России, а также реализовываться как в профессиональной, так и в личной сферах.

Мы планируем проводить конференции, показывать художественные и документальные фильмы. У нас есть галерея и коворкинг. Мы открыты для любых идей, и наша главная задача – получить обратную связь от молодежи, узнать, что их интересует больше всего, и в соответствии с этим организовывать и формировать нашу работу сообщил он

3 июня в Белграде открылся Международный молодежный центр Ragusa Hub при поддержке дирекции Всемирного фестиваля молодежи и Фонда Горчакова. Организаторы отмечают, что Ragusa Hub – это первый молодежный центр с российским участием в Европе.