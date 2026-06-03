Москва3 июн Вести.Антироссийский нарратив ряда европейских политиков никак не отражается на международном молодежном сотрудничестве России и Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи" (ДВФМ) Дмитрий Иванов.

По его словам, партнеры из стран Европы, а также Америки, Азии, Африки и других мировых макрорегионов очень заинтересованы тем, как реализуется молодежная политика в России.

Враждебно настроены элиты стран, а молодежь находится на самом деле вне политики… И могу сказать, что в этом плане нам очень приятно, что политика и то, я не знаю, какой-то мрак, который творится в головах ряда европейских политиков, он никак не отражается на молодежном диалоге, на международном молодежном сотрудничестве. И те наработки, те проекты, программы, методология работы, те меры поддержки, которые созданы в России для молодежи, они являются уникальными сказал Иванов

Ранее сообщалось, что в столице Сербии Белграде был открыт Международный молодежный центр Ragusa Hub с российским участием при поддержке дирекции Всемирного фестиваля молодежи и Фонда Горчакова.