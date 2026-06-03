Посол: сербская молодежь помнит о братстве с РФ, но немного абстрагировалась Посол Боцан-Харченко: молодежь в Сербии помнит о братстве с Россией

Москва3 июн Вести.Сербская молодежь помнит о братстве с россиянами, но в силу современных приоритетов немного абстрагировалась. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, на мероприятия, организовываемые посольством РФ в Сербии, приходит молодежь, но в основном их посещают представители среднего и старшего поколения.

Молодежь меньше участвует. Хотя я не могу сказать, что они живут в отрыве от вот этого наследия нашего братства, духовного сообщества, сотрудничества и тесных уз. Они это все понимают – это, как говорится, часть и их тоже, понятно, генетического кода, – но в силу, наверное, интересов, современных приоритетов они немножко как бы абстрагировались от текущих событий в нашем взаимодействии сказал дипломат

Ранее Боцан-Харченко заявил, что Европейский союз усилил давление на Сербию, чтобы республика прекратила сотрудничество с Китаем и Россией, однако это невозможно.