Лимонад из Челябинска, заинтересовавший Путина, стал хитом ПМЭФ-2026

Челябинский лимонад, заинтересовавший Путина, стал хитом ПМЭФ-2026 Лимонад из Челябинска, заинтересовавший Путина, стал хитом ПМЭФ-2026

Москва3 июн Вести.Челябинский лимонад, заинтересовавший президента России Владимира Путина, стал хитом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщило издание URA.ru.

Челябинская область в своем павильоне на ПМЭФ презентовала главные достижения, однако хитом стал лимонад, который производится в городе Аша.

Напиток представлен в 14 вкусах, а его эксклюзивные баночки украшены местными достопримечательностями и гербом региона. Лимонад оценил президент России Владимир Путин еще в 2025 году, на выставке в Москве сказано в сообщении, опубликованном в канале издания в Telegram-канале

ПМЭМ-2026 проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой форума станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ожидается, что мероприятие посетят до 20 тысяч человек из 100 стран.

Выступление главы государства традиционно состоится на пленарном заседании форума 5 июня. Также там выступят президент Узбекистана, лидер Танзании и зампред КНР.