Москва3 июнВести.Челябинский лимонад, заинтересовавший президента России Владимира Путина, стал хитом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом сообщило издание URA.ru.
Челябинская область в своем павильоне на ПМЭФ презентовала главные достижения, однако хитом стал лимонад, который производится в городе Аша.
Напиток представлен в 14 вкусах, а его эксклюзивные баночки украшены местными достопримечательностями и гербом региона. Лимонад оценил президент России Владимир Путин еще в 2025 году, на выставке в Москвесказано в сообщении, опубликованном в канале издания в Telegram-канале
ПМЭМ-2026 проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Главной темой форума станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ожидается, что мероприятие посетят до 20 тысяч человек из 100 стран.
Выступление главы государства традиционно состоится на пленарном заседании форума 5 июня. Также там выступят президент Узбекистана, лидер Танзании и зампред КНР.