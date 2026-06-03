На стенде RT гости ПМЭФ смогут сыграть в боулинг и выпить "Закат Европы"

Политический боулинг и "Апероль Мерц". На ПМЭФ открылся стенд RT На стенде RT гости ПМЭФ смогут сыграть в боулинг и выпить "Закат Европы"

Москва3 июн Вести.На стенде телеканала RT, который отрылся на Петербургском международном экономическом форуме, посетители смогут сыграть в политический боулинг – на кеглях написано "Русофобия", "Фейк", "Культура отмены", "Цензура", "Санкции" и "ЦИПсО".

Кроме того, на стенде работает кафе "Горячая линия", в меню которого такие напитки, как "КАПУТчино", "Апероль Мерц", "Ормузский пролив", "Закат Европы", "Вода по-европейски (без газа)" и "Северный поток-3 (вода с газом)".

Также есть печенье с предсказаниями бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, корзина для мусора с надписью "Пакет санкций" и силомер "Сила в правде".

ПМЭМ-2026 проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Ожидается, что форум посетят до 20 тысяч человек из 100 стран.