Москва13 сен Вести.Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного фестиваля молодежи через видеообращение.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи. В этом году мы собрались в столице Урала, Екатеринбурге - городе, где встречаются Европа и Азия, история живет буквально в каждом доме сказал Путин в обращении, которое показали на открытии форума

Фестиваль проходит под девизом "Следуй за мечтой" и объединяет десятки тысяч молодых людей из почти 200 стран мира.