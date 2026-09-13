Москва13 сен Вести.Слово "мир" в русском языке имеет несколько значений. Об этом президент России Владимир Путин рассказал участникам Международного фестиваля молодежи, который открылся в столице Урала.

В видеообращении к гостям фестиваля молодежи глава государства указал на особенность русского языка.

Слово "мир" - это дружба, согласие. И в то же время "мир" - это планета: человечество, все страны и народы Земли пояснил Путин

По словам президента, эта особенность языка отражает характер многонационального народа России, его решения и поступки. Он отметил, что дружить следует крепко и надолго, а жить по соседству - справедливо и с уважением друг к другу.

Российский лидер также заявил, что каждый народ должен иметь возможность самостоятельно выбирать путь развития и равный доступ к благам. Глава российского государства призвал молодежь вместе работать над миром будущего.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тысяч человек из 191 страны. Девизом события стала фраза "Следуй за мечтой".