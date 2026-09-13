Москва13 сенВести.Участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге отреагировали на обращение президента РФ Владимира Путина бурными овациями. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер записал видеообращение, которое транслировали на церемонии открытия.
Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождениемсказал он в своем обращении
Зал отреагировал на речь Путина громкими аплодисментами и при объявлении ведущим выступления президента, и после того, как обращение завершилось.
Церемония открытия фестиваля прошла в воскресенье на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Оно стартовало с гимна Российской Федерации.