Москва11 сен Вести.Участники Делового форума БРИКС в Нью-Дели стоя аплодировали президенту РФ Владимиру Путину еще до начала его выступления, передает агентство ТАСС.

Зрители устроили овации, когда диктор объявил о выступлении главы российского государства.

Представители разных стран – Бразилии, Индии, Ирана, Китая, ЮАР – не только начали аплодировать, но и вставать с мест, возгласами и жестами выражать свою поддержку. Аплодисменты несколько раз прерывали речь Владимира Путина. Бурными овациями зал и проводил с трибуны российского лидера говорится в публикации

В ходе Делового форума БРИКС Путин заявил, что Москва рассчитывает на поддержку участников объединения в создании новой инвестплатформы на основе Нового банка развития. Российский лидер подчеркнул, что развитие деловых связей требует создания эффективных инструментов в области финансов.