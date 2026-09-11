Дмитриев рассказал о важных соглашениях РФПИ на саммите БРИКС Дмитриев заявил о достижении соглашения по платежной системе BRICS Pay

Москва11 сен Вести.Российский фонд прямых инвестиций на саммите БРИКС в Нью-Дели подписал важные соглашения в сферах BRICS Pay, образования и поддержки технологических компаний. Об этом ИС "Вести" заявил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, БРИКС становится не только мощным геополитическим объединением, но также очень быстро развиваются инструменты взаимодействия.

И сегодня Российский фонд прямых инвестиций подписал важные соглашения и в сфере BRICS Pay – это платежная система БРИКС – и в сфере образования, и в сфере поддержки наших технологических компаний, потому что, например, "Иннопрактика" активно развивает технологические хабы и в Индии, и в других странах БРИКС, которые позволяют нашим стартапам качественно и быстро взаимодействовать, и также нашим технологическим компаниям выходить на рынок стран БРИКС сказал он

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.