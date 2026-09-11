Решетников рассказал об активизации переговоров по ЗСТ на саммите БРИКС Решетников: на саммите БРИКС в Индии активизируются переговоры по ЗСТ

Москва11 сен Вести.На саммите БРИКС в Индии РФ имеет много контактов, в том числе с местными предпринимателями, а также использует возможности для переговоров, касающихся зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Достаточно много контактов, в том числе с индийским бизнесом, проходит… Мы пользуемся возможностью, поскольку сейчас идут переговоры, так достаточно активизируются по зоне свободной торговли с нашими коллегами, поэтому много возникает вопросов, и коллег тоже интересуют темпы, как договариваемся сказал министр

Также Решетников отметил, что договоренность о ЗСТ с Индией позволит расширить поставки продукции на российский рынок.

Это расширение поставок продукции на наш рынок. В первую очередь это фрукты, морепродукты, кофе, чай… Отсюда можно действительно брать достаточно много машиностроительной продукции, начиная от тракторов, есть очень неплохое производство химических реакторов, здесь есть энергетическое машиностроение уточнил Решетников

Ранее сообщалось, что Индия настроена на то, чтобы как можно скорее заключить соглашение о зоне свободной торговли.