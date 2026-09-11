Москва11 сен Вести.Отсутствие безвизового режима с Индией не является препятствием для развития отношений с Россией. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Групповой безвиз – штука приятная, но вот упираться и говорить о том, что он является каким-то серьезным… препятствием – нет. У нас есть электронная виза, и… в целом, условия по электронной визе нормальные … Нам нужно больше рейсов… У нас с Китаем уже больше 260, по-моему, сильно за 200 рейсов с Объединенными Арабскими Эмиратами… Нам здесь нужны другие порядки, но у них активно растет внутренний рынок, дефицит бортов, поэтому они борты все ставят на внутренние, тоже в первую очередь рейсы, что тоже понятно, у нас такая же ситуация