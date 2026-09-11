Москва11 сенВести.России необходимо повысить частоту грузовых рейсов в Индию. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Логистика, понятно, что сложная, особенно сейчас. Но в то же время уже есть и наши компании … Надо просто повышать частоту грузовых рейсов … Не раз в три недели, а условно два раза в неделю. Но и наши импортеры всерьез присматриваются здесь к поставщикамсказал он
Ранее Максим Решетников заявил, что индийский бизнес заинтересован в российском рынке, это касается машиностроения, фармацевтики и гостиничной сферы.