Москва11 сен Вести.России необходимо повысить частоту грузовых рейсов в Индию. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Логистика, понятно, что сложная, особенно сейчас. Но в то же время уже есть и наши компании … Надо просто повышать частоту грузовых рейсов … Не раз в три недели, а условно два раза в неделю. Но и наши импортеры всерьез присматриваются здесь к поставщикам