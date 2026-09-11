Россия проводит консультации с Индией по соглашению о защите капиталовложений Решетников: с Индией идут консультации по соглашению о защите капиталовложений

Москва11 сен Вести.С Индией идут активные переговоры по подготовке межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Мы сейчас еще очень активно с коллегами по соглашению о защите и поощрении капиталовложений идем в переговоры, потому что у Индии была такая жесткая позиция: только национальное законодательство, без арбитража, без гарантий там национализации и так далее… Сейчас немножко процесс пересматривается, подход видим… с нашей точки зрения, взвешенный. И мы поэтому вернулись в режим консультации и постараемся возобновить переговоры сказал Решетников

Также министр отметил, что индийские предприниматели заинтересованы в российском рынке – это касается машиностроения, фармацевтики и гостиничного бизнеса.