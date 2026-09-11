Москва11 сен Вести.Индийские предприниматели заинтересованы в российском рынке – это касается машиностроения, фармацевтики и гостиничного бизнеса. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Мы видим реальный практический интерес индийского бизнеса … в российском рынке. Это касается и машиностроения, и фармацевтики, и отельного бизнеса … Но в то же время они очень заинтересованы в собственных технологиях, и в этом плане партнерство с нами – для них тоже выход. Более того, все-таки национальный бизнес Индии, он именно национальный бизнес Индии, то есть здесь собственный капитал, собственные компании, и они ведут … свою повестку, и поэтому готовы кооперироваться не оглядываясь, и деньги у них вложены в Индию, а не где-то в западных банках висят. Поэтому здесь много точек взаимодействия, но с ними надо постоянно работать