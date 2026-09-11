Москва11 сен Вести.Российский газотурбинный двигатель ПД-8 заинтересовал коллег из Индии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Наш индийский партнер пока на сегодняшний день определен — это Hindustan Aeronautics Limited. Все будет зависеть от того, как экономические коллеги договорятся с точки зрения бизнес-моделей, потому что речь идет не просто о поставке, а в том числе о локализации производства двигателей. Это касается в том числе и не только Ил-114, и по Superjet, потому что этот газотурбинный двигатель их сильно заинтересовал наших коллег заявил Мантуров

Ранее сообщалось, что Россия и Индия завершают большой цикл работы по организации поставок и производства самолетов Ил-114 и Superjet 100 на индийской территории. Как отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха, это позволит создать в стране отрасль гражданского самолетостроения по аналогии с уже успешно выстроенной отраслью боевого самолетостроения.

Также в ближайшее время ожидается заключение сделки между Россией и Индией по российским самолетам SJ-100.