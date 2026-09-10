Россия и Индия заключат сделку по самолетам SJ-100 до конца года

Бадеха: сделка между РФ и Индией по SJ-100 будет заключена до конца года Россия и Индия заключат сделку по самолетам SJ-100 до конца года

Москва10 сен Вести.В ближайшее время ожидается заключение сделки между Россией и Индией по российским самолетам SJ-100. Об этом на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Индия" сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха.

По "Суперджетам" у нас есть местный партнер HAL, Hindustan Aeronautics Limited, с которым мы производим здесь самолеты Су-30 и Ми-29. Я думаю, что мы до конца года с ними подпишем уже твердый лицензионный договор сказал он

Бадеха отметил, что договор находится в глубокой степени проработки.

На полях форума "Иннопром. Индия" глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил что сертификацию самолета SJ-100 планируется завершить в первом квартале 2027 года.