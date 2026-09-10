Глава ОАК оценил потребность Индии в российских самолетах в перспективе 10 лет ОАК: Индии может потребоваться порядка ста российских самолетов SJ-100

Москва10 сен Вести.В течение следующих десяти лет Индия может закупить около 100 российских самолетов SJ-100 и свыше сотни Ил-114-300. Об этом рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Индия".

Мы оцениваем вместе с индийской стороной порядка 100 "Суперджетов" и более чем сто "Ил" сказал он в разговоре с журналистами

Глава корпорации подчеркнул, что названные цифры отражают потребности индийского рынка на предстоящее десятилетие.

Ранее Бадеха также сообщил, что ОАК планирует создать совместный инженерный центр в Индии. По его словам, начать сотрудничество по проекту предполагается в ближайшее время.