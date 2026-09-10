ОАК поставит Индии более 100 самолетов Ил-114-300 Минпромторг: ОАК подписала соглашения на поставку Индии 105 самолетов Ил-114-300

Москва10 сен Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписала с авиакомпаниями Индии соглашения, предполагающие поставки им 105 региональных самолетов Ил-114-300. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга России.

По информации ведомства, сделки заключены на полях выставки "Иннопром. Индия".

В ходе деловой программы выставки были заключены соглашения о намерениях на поставку 50 самолетов в интересах авиакомпании Pinnacle Air и до 20 самолетов авиакомпании Air Kerala говорится в заявлении

Кроме того, ОАК заключила с компанией Sleek Aviation меморандум о взаимопонимании, который предполагает поставку 35 самолетов, а также запуск на базе эксплуатанта учебного центра с полнопилотажным тренажером.

Ранее стало известно, что Объединенная двигателестроительная корпорация выразила готовность рассмотреть сотрудничество с Индией по локализации производства двигателей для самолетов.