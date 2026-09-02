ОАК планирует за год выпускать 12 самолетов Ил-114-300 Бренерман: ОАК планирует выпускать 12 самолетов Ил-114-300 в год

Москва2 сен Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует наладить выпуск самолетов Ил-114-300 до 12 единиц в год. Об этом сообщил управляющий директор "Ил" Даниил Бренерман.

Мы в 2028 году должны выпустить 6 самолетов, и далее 9, 9 и 12, если не ошибаюсь, и в итоге выйти на производство 12 самолетов в год цитирует его выступление ТАСС на Восточном экономическом форуме

Самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового регионального Ил-114 с вместимостью 50-68 пассажиров. В июне текущего года воздушное судно было сертифицировано, в августе самолет прошел испытания в условиях экстремальной жары.