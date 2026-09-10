ОДК рассматривает сотрудничество с Индией по локализации производства двигателей ОДК начала обсуждать возможные этапы локализации производства двигателей в Индии

Москва10 сен Вести.Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) готова рассмотреть сотрудничество с Индией по локализации производства двигателей для самолетов. В настоящее время уже обсуждаются возможные этапы в рамках этого соглашения, сообщила ИС "Вести" руководитель департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации ОДК Екатерина Рухлова.

Коллеги демонстрируют высокие ожидания, в том числе обсуждают возможность не только эксплуатации самолетов с нашими двигателями на территории Индии, но и даже локализацию производства. ОДК уже имеет опыт локализации своего производства на территории Индии, поэтому мы готовы с коллегами его повторить и уже начали обсуждать возможные этапы в рамках этого процесса рассказала она

С 9 по 11 сентября в Нью-Дели проходит международная промышленная выставка "Иннопром", на которой представлено свыше 130 российских и индийских компаний. На форуме состоялась мировая премьера отечественного двигателя ПД-8, разработанного специалистами ОДК.