Москва10 сен Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) планирует создать совместный инженерный центр в Индии. Начать сотрудничество по проекту предполагается в ближайшее время. Об этом сообщил глава ОАК Вадим Бадеха на выставке "Иннопром. Индия".

По его словам, корпорация вместе с Московским авиационным институтом уже прорабатывает программу сотрудничества с индийской стороной в научной и образовательной сферах.

У нас в планах есть создание совместного инженерного центра здесь в Индии сказал Бадеха

Глава ОАК добавил, что корпорация готова к реализации проекта и рассчитывает в ближайшее время начать работу над ним совместно с индийской стороной.

Ранее сообщалось, что ОАК подписала с индийскими авиакомпаниями соглашения, предусматривающие поставку 105 региональных самолетов Ил-114-300.