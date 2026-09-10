Россия и Индия заключат контракт по самолетам Ил-114 Бадеха: Россия и Индия могут заключить контракт по самолетам Ил-114

Москва10 сен Вести.Россия может заключить твердый контракт с Индией по самолетам Ил-114. Об этом на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Индия" заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха.

Поскольку мы одновременно с самолетом предлагаем комплексную программу, в том числе послепродажного обслуживания и локализации здесь самолетов, мы, скорее всего, будем твердый контракт уже подписывать с нашим партнером здесь, в Индии, который будет отвечать за производство этих самолетов в Индии. Скорее всего, будет либо трехсторонний контракт, либо мы будем поставлять партнеру, а партнер будет продавать сказал он

Ранее на выставке в Нью-Дели Вадим Бадеха заявил о подписании до конца 2026 года российско-индийского контракта по самолетам SJ-100.