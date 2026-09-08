Песков: вопрос продажи Су-57 в Индию на повестке

Песков: возможности производства истребителя Су-57 в Индии предстоит обсудить Песков: вопрос продажи Су-57 в Индию на повестке

Москва8 сен Вести.Российская Федерация поставит Индии Су-57, возможности производства истребителя на индийской территории еще предстоит обсудить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для индийской прессы.

Су-57 - очень сложная машина и одна из лучших в мире. Вопрос продажи этих машин в Индию на повестке сказал представитель Кремля

Он отметил, что индийская сторона запрашивает технологии производства, это вопрос для дополнительного обсуждения.

Каждая страна, когда производит новые сложные машины, хочет сохранить эти технологии у себя. Чтобы усилить продвинутое стратегическое партнерство с Индией, мы можем обсудить, возможно ли поделиться технологиями с индийскими партнерами сказал пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков сообщил, что проблема торгового дисбаланса России и Индии решается.