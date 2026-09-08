Проблема торгового дисбаланса России и Индии решается, заявил Песков Песков: проблема торгового дисбаланса РФ и Индии решается

Москва8 сен Вести.Проблема торгового дисбаланса России и Индии решается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС.

У некоторых экономических операторов есть проблема с большими объемами рупий, которые были сконцентрированы в результате взаимных платежей. Но постепенно эта проблема решается сказал представитель Кремля

Он подчеркнул, что Российская Федерация способна выполнить свои обязательства, и они будут выполнены.

Ранее сообщалось, что через несколько дней начнется визит президента РФ Владимира Путина в столицу Индии Нью-Дели. Глава государства примет участие в саммите БРИКС, а также во всех форматах, предусмотренных мероприятием.