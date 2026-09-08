Песков: страны БРИКС не стремятся отказываться от расчетов в долларах

Песков ракрыл, стремится ли Россия к отказу от доллара Песков: страны БРИКС не стремятся отказываться от расчетов в долларах

Москва8 сен Вести.Страны БРИКС не ставят задачу отказаться от расчетов в долларах США, однако рассматривают альтернативные способы платежей из-за использования национальных валют в качестве инструмента политического давления. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, страны объединения готовы использовать любые приемлемые механизмы расчетов. Необходимость искать другие варианты, отметил пресс-секретарь, связана с действиями отдельных государств.

Мы не стремимся к дедолларизации, к отказу от долларов США. Нет, напротив, мы открыты для любых приемлемых способов платежей. Но вы знаете, что некоторые страны используют некоторые национальные валюты в качестве инструмента политического давления сказал он

Песков дал комментарий в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Индии 12-13 сентября.