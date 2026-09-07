Москва7 сенВести.Россия не против использовать доллар в расчетах, но страна не намерена торговать за бусы. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Дипломат указал на необходимость уходить от механизмов и валют, которые навязывались государствам в годы глобализации по западной модели.
Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будетсказал Лавров
Торговля за бусы представляет собой символ колонизации Запада, при которой колонизируемые народы получали за свои богатства от колонизаторов "безделушки".