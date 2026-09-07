Лавров: РФ не против использования доллара, но не будет торговать за бусы

Россия не против использования доллара, заявил Лавров Лавров: РФ не против использования доллара, но не будет торговать за бусы

Москва7 сен Вести.Россия не против использовать доллар в расчетах, но страна не намерена торговать за бусы. Об этом заявил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Дипломат указал на необходимость уходить от механизмов и валют, которые навязывались государствам в годы глобализации по западной модели.

Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет сказал Лавров

Торговля за бусы представляет собой символ колонизации Запада, при которой колонизируемые народы получали за свои богатства от колонизаторов "безделушки".